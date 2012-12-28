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В России
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36 минут назад
В РФ введут маркировку звонков на экранах мобильных телефонов
Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, согласно которому все звонки на экранах мобильных телефонов должны быть промаркированы. Также операторов хотят обязать бесплатно уведомлять абонента о зарубежном или интернет-звонке.
Его рассмотрение во втором чтении должно быть в приоритетном порядке, — подчеркнул в ходе пленарного заседания председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, оно может состояться 25 марта.
«Ответственность большая. Сотни миллиардов у граждан обманным путем выманивают, и деньги исчезают. Это не дело, и мы должны с вами вместе сделать все для того, чтобы защитить сбережения граждан», — отметил Володин.
Документо закрепляется возможность онлайн-обмена информацией между государственными органами, банками и цифровыми платформами. В пояснительной записке к документу говорится, что автоматический мониторинг позволит практически моментально выявлять подозрительные действия, блокировать их и уведомлять правоохранительные органы о потенциальных преступлениях.
Кроме этого, инициативой вводится обязательная маркировка звонков от организаций и вызовов с международных номеров; предлагается запретить сотрудникам государственных органов, банков и операторов связи и иным субъектам общаться с гражданами и клиентами через мессенджеры; предлагается создать информационную антифрод-платформу, на которой будут храниться образцы голосов тех, кто использует доверие граждан в корыстных целях; а также устанавливается запрет на передачу сим-карт третьим лицам; для граждан вводится возможность установления запрета на заключение договоров об оказании услуг подвижной радиотелефонной связи без личного присутствия (запрет можно будет установить через портал «Госуслуги» или при обращении в МФЦ, а снять — только при личном посещении МФЦ).
Предусмотрены и иные нововведения, направленные на защиту от противоправных деяний, совершаемых с использованием информационных технологий. Законопроект объединил около 30 мер борьбы с мошенниками, — говорится на сайте Госдумы.
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