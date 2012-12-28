В РФ введут маркировку звонков на экранах мобильных телефонов

Госдума приняла в первом чтении проект о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством, согласно которому все звонки на экранах мобильных телефонов должны быть промаркированы. Также операторов хотят обязать бесплатно уведомлять абонента о зарубежном или интернет-звонке.