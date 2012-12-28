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В России
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57 минут назад
Власти Новокузнецка сообщили сроки установки памятника Кутузову
Предполагается, что памятник полководцу откроют осенью 2025 года.
Изготовление и установку памятника оплатит инициативная группа, а благоустройство территории вокруг него возьмет на себя новокузнецкая мэрия. Земляные работы на месте установки памятника начнутся в мае, а открытие монемента запланировано на сентябрь.
Автором памятника выступит московский скульптор-монументалист Денис Стритович. В Новокузнецке уже есть его работы.
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