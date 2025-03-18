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В России
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58 минут назад
В РФ могут повысить налоги и страховые взносы на пенсии
В будущем власти РФ вынуждены будут увеличить налоги и страховые взносы на пенсии в случае, если в стране не изменится демографическая ситуация.
«В России сегодня на 75 млн лиц трудоспособного возраста приходится примерно 42,8 млн пенсионеров. Соотношение примерно на 1:1,7. Если соотношение будет 1:1, станет очень сложно содержать пенсионеров. Сейчас с зарплаты работающих россиян тратится 22% на пенсионное обеспечение. С двух работающих это 44% их заработка на одного пенсионера. Если работающих будет меньше, значит, государству откуда-то нужно еще найти деньги, чтобы обеспечить пенсионеров. То есть нужно сокращаться. Либо увеличивать взносы и налоги, либо сокращать пенсии. Поэтому лучше бы нам все-таки демографию выправить», — отметила Бессараб.
С февраля 2025 года средняя пенсия россиян составляет около 25 тыс. рублей. В результате индексаций выплаты в этом году увеличились почти на 1 тыс. рублей.
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