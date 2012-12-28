Трамвай как аттракцион: работы по концессии не велись с ноября, но план модернизации-2024 перевыполнен на 22%!
Сегодня в Липецке: выпускников хотят отправлять на отработки, хороший парень – это теперь профессия?
11-летняя девочка хотела купить валюту в «Роблокс» и перевела мошенникам с карты отца больше 47 000 рублей
«Получите ключи от контейнерной площадки»: мошенники звонят горожанам от имени «ЭкоПром-Липецк»
Опрокинувшийся павильон не был прикреплен к площадке: в Краснинском районе теперь проверят все остановки
В России
1
сегодня, 13:03
Минфин подготовит предложения по «большой приватизации»
Министерство финансов России подготовит предложения по «большой приватизации».
«Мы планируем активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе по судебным решениям. В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей», — сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества.
«В прошлом году мы приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. И в этом году нужно активизировать внесение на комиссию Марата Шакирзяновича (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин) таких предложений», — добавил министр.
Силуанов отметил также, что с 2022 года Минфин формирует перечень имущества, которое приватизируется без включения в программу приватизации, — передает РИА Новости.
«Этот механизм показал свою эффективность: в прошлом году реализовано таким образом 1300 объектов казны. В текущем году, считаем, что эту меру тоже надо продолжить», — подчеркнул он.
«У нас будет предложение по «большой приватизации». На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — пояснил министр.
Для этого правительству нужно утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей, — добавил Силуанов. Также министр поставил задачу обеспечить прозрачность сделок с имуществом. По данным Росимущества, в 2024 году от приватизации госимущества и корпоративных активов в бюджет поступило 132 млрд рублей при плане 6 млрд рублей, — пишет «Российская газета».
0
0
0
0
0
Комментарии