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В России
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сегодня, 13:03

Минфин подготовит предложения по «большой приватизации»

Министерство финансов России подготовит предложения по «большой приватизации».

Минфин России планирует активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну в том числе по судебным решениям, — заявил министр финансов Антон Силуанов.

«Мы планируем активизировать приватизацию имущества, поступающего в казну, в том числе по судебным решениям. В 2025 году предусмотрено поступление доходов от реализации такого имущества в размере не менее 100 миллиардов рублей», — сказал Силуанов, выступая на расширенном заседании коллегии Росимущества.

«В прошлом году мы приняли акт, который позволяет выявлять неэффективно используемое имущество. И в этом году нужно активизировать внесение на комиссию Марата Шакирзяновича (вице-премьер РФ Марат Хуснуллин) таких предложений», — добавил министр.

Силуанов отметил также, что с 2022 года Минфин формирует перечень имущества, которое приватизируется без включения в программу приватизации, — передает РИА Новости.

«Этот механизм показал свою эффективность: в прошлом году реализовано таким образом 1300 объектов казны. В текущем году, считаем, что эту меру тоже надо продолжить», — подчеркнул он.

«У нас будет предложение по «большой приватизации». На наш взгляд, сейчас как раз то время, когда можно было бы еще раз этот вопрос поставить на повестку дня в 2025 году», — пояснил министр.

Для этого правительству нужно утвердить новые стратегии развития госкомпаний, чтобы повысить их вовлечение в достижение национальных целей, — добавил Силуанов. Также министр поставил задачу обеспечить прозрачность сделок с имуществом. По данным Росимущества, в 2024 году от приватизации госимущества и корпоративных активов в бюджет поступило 132 млрд рублей при плане 6 млрд рублей, — пишет «Российская газета».
приватизация
экономика
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