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В России
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сегодня, 11:00
Пятеро детей и один взрослый погибли при пожаре в Башкирии
В квартире были обнаружены тела пяти детей (три девочки 2017 и 2019 годов рождения и два мальчика 2021 года рождения) и 33-летнего мужчины.
Ночью в квартире на втором этаже двухэтажного многоквартирного дома в селе Вперёд предварительно начал гореть натяжной потолок. На момент прибытия сотрудников МЧС России открытое горение отсутствовало. Площадь пожара составила 2,5 квадратных метра, — отмечается в сообщении.
В квартире без признаков жизни были обнаружены 5 детей (три девочки 2017, 2019, 2019 г.р. и два мальчика 2021 г.р.) и 33-летний мужчина, — сообщили в региональном МЧС.
К тушению привлекались 5 человек и 2 единицы техники.
Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам), — пишет «Российская газета».
«Проведен осмотр места происшествия, назначены судебные экспертизы, допрашиваются очевидцы, устанавливаются все обстоятельства произошедшего и причина возгорания», — отметили в региональном управлении СК РФ.
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