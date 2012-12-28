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сегодня, 10:04

Над четырьмя регионами РФ за ночь сбили 46 беспилотников

В ночь на 18 марта силы ПВО сбили 46 украинских беспилотников над четырьмя регионами России, в том числе 41 дрон — над Белгородской областью.

В Минобороны России сообщили, что в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО было уничтожено и перехвачено 46 украинских беспилотных летательных аппаратов, — говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

Уточняется, что 41 беспилотник уничтожили над территорией Белгородской области, два БпЛА — над территорией Брянской области, два БпЛА — над территорией Курской области, и еще один БпЛА — над территорией Орловской области.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет.

Накануне мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что при падении обломков дрона поврежден торговый центр на Харгоре. Губернатор региона Вячеслав Гладков проинформировал о ранении мирного жителя 18 лет в результате атаки БПЛА на город, — передает РБК.
беспилотники
атака
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