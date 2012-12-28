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В России
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сегодня, 15:46
В РФ могут ввести штрафы до 20 тысяч за несообщение в военкомат о переезде
Согласно тексту инициативы, размер штрафа может вырасти до 20 тысяч рублей.
Авторами законопроекта выступила группа депутатов Госдумы во главе с председателем комитета по обороне Андреем Картаполовым. Законопроектом предлагается дополнить статью 21.5 Кодекса об административных правонарушениях новой частью 2.1. Частью 2 статьи 21.5 в настоящее время установлен штраф от 1 до 5 тысяч рублей за несообщение в военкомат о переезде.
Законопроектом устанавливается, что несообщение гражданином в установленном порядке в военный комиссариат или орган, осуществляющий первичный воинский учет, сведений о его переезде на новое место пребывания на срок более трех месяцев, не подтвержденное регистрацией, влечет наложение административного штрафа в размере от 10 до 20 тысяч рублей.
Сейчас часть 2 указанной статьи предусматривает штраф от 1 тыс. до 5 тыс. рублей за несообщение сведений о переезде на новое место пребывания, не подтвержденное регистрацией. При этом в действующей формулировке не уточняется срок пребывания на новом месте. Авторы инициативы предлагают исключить эту норму и закрепить новые санкции в отдельной части статьи. По их мнению, принятие законопроекта позволит существенно повысить ответственность граждан за исполнение обязанностей по воинскому учету, — сообщает ТАСС.
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