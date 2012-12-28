Владельцев животных накажут за смерть человека после нападения питомца

В России планируют ввести уголовную ответственность для владельцев домашних животных за смерть по неосторожности из-за нападения их питомцев. Такие поправки в Уголовный кодекс РФ подготовил к внесению в Госдуму первый зампред комитета по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.

