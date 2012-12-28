В ЦБ поддержали введение биометрии при выдаче микрозаймов онлайн

Власти планируют обязать россиян проходить идентификацию по биометрии при оформлении микрокредитов онлайн. Это одно из предложений, которое вошло в комплексный законопроект по борьбе с кибермошенничеством. Его внесли в Госдуму в феврале, первое чтение запланировано на 18 марта.

