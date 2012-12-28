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В России
1 минуту назад
Новые правила пользования общественным транспортом вступят в силу в Кемерове
В муниципальных правилах будут учтены федеральные и региональные нормы, а также особенности перевозок в Кемерове.
«Как пояснили в кемеровском управление единого заказчика транспортных услуг, новый свод требований должен повысить качество обслуживания и безопасность пассажиров, а также благоприятно сказаться на сохранности автобусов, троллейбусов и трамваев.
Отмечается, что новый документ будет освещать такие вопросы как льготный проезд, ответственность за уклонение от оплаты проезда, контроль над выполнением расписания и другие», — пишет издание.
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