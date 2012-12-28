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В России
13 минут назад

В РФ могут ввести предельный срок единовременных выплат раненым военным

Согласно новому законопроекту, страховые выплаты будут производиться не позднее, чем через 15 дней со дня получения комплекта документов, необходимых для принятия решения.

Сенаторы вносят в Госдуму законопроект о единовременной выплате в случае ранения или гибели военнослужащего на СВО в срок 15 дней после получения документов, — рассказала вице-спикер Совфеда, один из авторов документа Инна Святенко.

По ее словам, изменения вносятся в закон «О денежном довольствии военнослужащих и предоставлении им отдельных выплат», документ инициирован рабочей группой Совета Федерации по законодательному обеспечению прав участников СВО. Информация размещена на официальном Telegram-канале Совета Федерации.

«Документ подготовлен в целях законодательного установления срока выплаты единовременного пособия военнослужащему или добровольцу в связи с признанием его не годным к военной службе вследствие травмы, контузии или заболевания, полученных при исполнении обязанностей, а также единовременного пособия членам семьи — в случае его гибели», — говорится в сообщении.

Законопроект предусматривает, что «страховые выплаты будут производиться не позднее, чем через 15 дней со дня получения комплекта документов, необходимых для принятия решения о данных выплатах, и окончания проверки полноты поступивших документов и правильности их оформления», — рассказала Святенко.

«Как показывает практика, этого времени достаточно как для межведомственного взаимодействия, так и работы с документами и заявителем», — отметила парламентарий.

Законопроектом предусмотрено, что указанная проверка должна быть проведена в срок до 15 дней.

По словам первого вице-премьера СФ, также автора проекта Владимира Якушева, в настоящее время сроки рассмотрения документов отличаются у разных силовых ведомств и могут составлять до 60 дней, а в случае задержек или необходимости повторных рассмотрений — и существенно больше.

«Мы последовательно обеспечиваем неукоснительное выполнение всех предусмотренных законом гарантий и обязательств перед участниками СВО. Будет ограничен срок проверки полноты и правильности оформления необходимых документов до 15 дней, чтобы не затягивать процедуру выплаты», — отметил он.

Органы государственной власти, в которых предусмотрена военная служба, будут обязаны привести ведомственные акты в соответствие с требованиями закона в случае его принятия, — передает ТАСС.
выплаты
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