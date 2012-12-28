Синоптик рассказал о завершении «летней» погоды на юге РФ

«Летняя» погода с температурой до +25...+28 °C, державшаяся на прошлой неделе на юге России, скоро придет к концу. Уже во вторник столбики термометров опустятся на 10–15 °C.