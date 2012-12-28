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В России
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9 минут назад
Синоптик рассказал о завершении «летней» погоды на юге РФ
«Летняя» погода с температурой до +25...+28 °C, державшаяся на прошлой неделе на юге России, скоро придет к концу. Уже во вторник столбики термометров опустятся на 10–15 °C.
«Радикальные изменения погоды произойдут на юге европейской [части] России, там отмечались фантастические температуры, температура в воскресенье под +30 °C была в Краснодарском крае, а в ночь на понедельник — +16 °C, это же все-таки летняя ночь. И постепенно с начала недели начнется изменение ветрового режима с юго-западного на западный, температура при этом понизится до +21–23 °C, во вторник — до +10–12 °C, а начиная со среды — до +6–9 °C. И конечно же, это будет нормой для марта», — пояснил метеоролог.
По словам специалиста, температурные рекорды были зафиксированы во многих регионах на юге страны. В Симферополе 15 марта зарегистрировали рекорд — +24,3 °C, предыдущий рекорд был в 1937 году — +21 °C. В Краснодаре 14 марта рекордное значение было равно +28,5 °C, предыдущий рекорд был в 1923 году.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 14 марта к 10:00 в Москве была зафиксирована самая высокая температура с начала 2025 года — +12,5 °C.
Эта неделя в столице началась с более холодной погоды. По данным Росгидрометцентра, в понедельник, 17 марта, ожидается –2...0 °C, будет облачно, с прояснениями. По области местами возможны небольшой снег и гололедица. Дневные значения во вторник достигнут 0...+2 °C, в среду ожидается +3...+5 °C, в четверг столбики термометров поднимутся до +4...+9°, в пятницу прогнозируется +6...+11 °C, а в субботу — +5...+10 °C. В воскресенье будет +4...+9 °C, — передает РБК.
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