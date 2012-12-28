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В России
2
10 минут назад

Самолет «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет

Опытный образец самолета «Суперджет» с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет.

Опытный образец самолета Superjet совершил первый полет с отечественными двигателями ПД-8, — заявил первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров.

«Самолет с силовой установкой ПД-8 присоединился к летным испытаниям - это важный и долгожданный шаг на пути к сертификации технологически независимой версии «Суперджета». Полная самоотдача и преодоление двигателестроителями всех вызовов позволили самолету успешно выполнить первый полет на российских двигателях», — отметил он.

В госкорпорации «Ростех» сообщили, что полет прошел в Комсомольске-на-Амуре. Он был выполнен экипажем в составе летчиков-испытателей Дмитрия Деменева, Игоря Гревцева и бортового оператора Максима Грюканова. Самолет находился в воздухе около 40 минут, достиг скорости 500 км/ч и высоты до 3 000 м.

«После приземления командир экипажа сообщил, что полетное задание выполнено в полном объеме. Силовая установка с двигателями ПД-8 показала стабильную работу, в полете проводилась оценка газодинамической устойчивости двигателей на постоянных и переменных режимах», — подчеркнули в Ростехе. Для первого полета на отечественных двигателях использовался опытный образец Superjet с заводским номером 95157, произведенный в 2018 году.

По словам генерального директора Ростеха Сергея Чемезова, сегодняшний полет подтверждает правильность инженерных расчетов и высокую готовность судна, — передает ТАСС.

«Проект реализуется в очень сжатые по меркам мирового авиастроения сроки. После 2022 года «Суперджет» приходится фактически пересобирать заново. При этом двигатель — один из ключевых элементов программы импортозамещения, это «сердце» самолета. Впереди еще много работы и много полетов», — сказал он. По его словам, в апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один, полностью российский, борт с двигателями ПД-8.

«Летные испытания двигателей ПД-8 на «Суперджете» начинаются на самолете в серийном облике с импортными системами, поскольку уровень новизны в испытании столь важных компонентов, как двигатель, надо повышать постепенно. Такой подход позволит нам обеспечить необходимые темпы сертификации, а также отработать технические решения для возможности последующей ремоторизации летающего сейчас парка «Суперджетов», — пояснил генеральный директор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) Вадим Бадеха. Генеральный директор Объединенной двигателестроительной корпорации (ОДК, входит в Ростех) Александр Грачев сообщил, что до конца марта ОДК планирует передать еще два опытных двигателя ПД-8 для проведения летных испытаний. Получение сертификата типа на двигатель ПД-8 запланировано на осень этого года, — рассказал он.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой 8 тонн для пассажирского самолета Superjet и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.
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