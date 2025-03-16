На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
В России
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24 минуты назад
В Ижевске горела ферма по выращиванию сверчков
Огонь охватил одно из строений на улице Живсовхозная в городе Ижевске. При этом в одном из помещений располагалась ферма по выращиванию сверчков и тараканов. «Предварительно, пожар произошел из-за короткого замыкания в электрощитовой», — говорится в заявлении.
Площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На место происшествия выезжали 37 сотрудников экстренных служб и 11 единиц техники. К текущему моменту специалисты уже ликвидировали пламя. Никто не пострадал — подчеркнули в МЧС РФ.
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