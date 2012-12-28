На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
На улице Вермишева переполох: мужчина вылез из окна и расположился на блоке кондиционера
В России
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16 минут назад
Двое детей насмерть замерзли на Ямале
"В субботу в ЕДДС администрации Ямальского района поступила информация от ОМВД России "Ямальское", что вечером в пятницу семья из четырех человек – муж, жена и двое детей – выехали из села Яр-Сале в сторону чума, расположенного у озера Яррото 1-е, на снегоходе "Буран". По пути следования снегоход сломался, и семья осталась ночевать в тундре, в санях. Утром в субботу родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни", – следует из сообщения службы, опубликованного в официальной группе в "ВКонтакте".
Ранее окружное управление СК РФ отмечало, что в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева и умерли от переохлаждения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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