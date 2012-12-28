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Происшествия
Сейчас бы море, пляж и лето, а не вот это все вот это!
Неделя 48
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Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
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В России
19
16 минут назад

Двое детей насмерть замерзли на Ямале

Двое детей из семьи кочевников погибли в тундре в Ямало-Ненецком автономном округе. Они с родителями ночевали в санях из-за сломавшегося по дороге в чум снегохода, сообщила Единая дежурно-диспетчерская служба муниципалитета, передает РИА Новости.

"В субботу в ЕДДС администрации Ямальского района поступила информация от ОМВД России "Ямальское", что вечером в пятницу семья из четырех человек – муж, жена и двое детей – выехали из села Яр-Сале в сторону чума, расположенного у озера Яррото 1-е, на снегоходе "Буран". По пути следования снегоход сломался, и семья осталась ночевать в тундре, в санях. Утром в субботу родители обнаружили, что дети не подают признаков жизни", – следует из сообщения службы, опубликованного в официальной группе в "ВКонтакте".

Ранее окружное управление СК РФ отмечало, что в Новопортовской тундре Ямальского района двое малолетних детей остались без средств обогрева и умерли от переохлаждения. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
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