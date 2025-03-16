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В России
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29 минут назад

В Калининградской области аварийный дом обрушился вместе с людьми

В поселке Константиновка Калининградской области вместе с людьми обрушился аварийный дом. Переселить жильцов не могут с 2019 года, сообщает «Известия».

У здания обвалилась стена в том месте, где расположена выгоревшая муниципальная квартира. Когда люди начали покидать дом, прямо в это момент в полу второго этажа образовалась дыра.

«На самом деле очень страшно даже сейчас. Люди пытаются вытащить вещи, и только что там провалился потолок, крики были. Я даже не знаю, как нам оттуда вещи выносить, потому что всё тяжелое. Нам страшно», — рассказала жительница дома.

Людям, проживающим в аварийном здании, предложили переехать в помещения от маневренного фонда, расположенного далеко от мест работы, школ и детских садов. Люди от предложения отказались и на время переехали к родственникам и на съемные квартиры.

В прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». По факту обрушения стены аварийного дома проводится проверка.
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