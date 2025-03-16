«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
«Я не хочу платить за парковку», - женщина-водитель перегородила въезд во двор другим автомобилям
В России
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29 минут назад
В Калининградской области аварийный дом обрушился вместе с людьми
У здания обвалилась стена в том месте, где расположена выгоревшая муниципальная квартира. Когда люди начали покидать дом, прямо в это момент в полу второго этажа образовалась дыра.
«На самом деле очень страшно даже сейчас. Люди пытаются вытащить вещи, и только что там провалился потолок, крики были. Я даже не знаю, как нам оттуда вещи выносить, потому что всё тяжелое. Нам страшно», — рассказала жительница дома.
Людям, проживающим в аварийном здании, предложили переехать в помещения от маневренного фонда, расположенного далеко от мест работы, школ и детских садов. Люди от предложения отказались и на время переехали к родственникам и на съемные квартиры.
В прокуратуре заявили о возбуждении уголовного дела по статье «Халатность». По факту обрушения стены аварийного дома проводится проверка.
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