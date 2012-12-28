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В России
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сегодня, 08:53

В Челябинской области женщина умерла после пластической операции

Следственный комитет в Челябинской области возбудил уголовное дело по факту смерти женщины после пластической операции, проведенной в Челябинской областной клинической больнице, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

"Следственным отделом по Центральному району города Челябинск СУ СК России по Челябинской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей)", - говорится в сообщении.

По данным следствия, 5 марта 2025 года 39-летней женщине проведена пластическая операция в Челябинской областной клинической больнице, где 9 марта она умерла. Ранее СМИ сообщали, что женщина обратилась в больницу для проведения маммопластики и абдоминопластики, причиной смерти, предположительно, стало осложнение в ходе операции. У челябинки остались трое детей — 4, 8 и 12 лет.
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