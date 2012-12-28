Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
Липецкая вечЁрка: забеременевшая от отца девочка, котлован на площади Победы и спасение рыбака
В России
49
57 минут назад
Мошенники могут списывать деньги со счета во время звонка
Сначала мошенники отправляют СМС с просьбой перезвонить, а затем, когда потерпевший набирает номер, долго держат его на линии, чтобы списать со счета абонента крупную сумму. Для этого используются специальные сервисы с платным звонком.
В МВД уточнили, что такие сервисы имеют развлекательную функцию и из-за этого дополнительно взимают плату за сам звонок, при этом всегда информируя клиента о снятии средств.
0
0
0
0
0
Комментарии