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В России
49
57 минут назад

Мошенники могут списывать деньги со счета во время звонка

Аферисты стали списывать крупные суммы денег при звонке потерпевшего на неизвестный номер во время долгого ожидания на линии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные МВД России.

Сначала мошенники отправляют СМС с просьбой перезвонить, а затем, когда потерпевший набирает номер, долго держат его на линии, чтобы списать со счета абонента крупную сумму. Для этого используются специальные сервисы с платным звонком.

В МВД уточнили, что такие сервисы имеют развлекательную функцию и из-за этого дополнительно взимают плату за сам звонок, при этом всегда информируя клиента о снятии средств.
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