Метеоролог назвал регионы, которые могут пострадать от подтоплений

Подтопления в ходе весеннего половодья возможны в этом году в нескольких регионах, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.



Метеоролог отметил, что на европейской территории России половодье будет слабым. Однако, по его словам, подтопления прогнозируются в этом году в Оренбургской области на реке Урал и ее притоках, а также в Мурманской, Ленинградской и Новгородской областях.«Повышенная вероятность подтоплений в Уфе. Могут быть подтоплены хозяйственные постройки в Кировской области», — добавил Вильфанд.Кроме того, в зоне риска находятся Самарская и Свердловская области. С высокой долей вероятности подтопления будут в Омской области, Якутии и Забайкальском крае. Низкие места могут оказаться под водой также в Хабаровском крае и на Чукотке.По словам научного руководителя Гидрометцентра, развиваться половодье в основном будет в апреле.