Липецкая вечЁрка: субботник в четверг, приговор матери за самоубийство дочери и запрет электросамокатов
В России
54
сегодня, 17:25
Метеоролог назвал регионы, которые могут пострадать от подтоплений
Подтопления в ходе весеннего половодья возможны в этом году в нескольких регионах, рассказал «Известиям» научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
«Повышенная вероятность подтоплений в Уфе. Могут быть подтоплены хозяйственные постройки в Кировской области», — добавил Вильфанд.
Кроме того, в зоне риска находятся Самарская и Свердловская области. С высокой долей вероятности подтопления будут в Омской области, Якутии и Забайкальском крае. Низкие места могут оказаться под водой также в Хабаровском крае и на Чукотке.
По словам научного руководителя Гидрометцентра, развиваться половодье в основном будет в апреле.
0
0
0
0
0
Комментарии