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В России
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сегодня, 17:22

В РФ упали продажи ноутбуков, несмотря на снижение цен

В России снижается спрос на ноутбуки, несмотря на то, что падают и цены на них: продавцы стремятся избавиться от залежавшегося товара. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка электроники. В январе–феврале этого года по сравнению последними месяцами 2024-го стоимость этих гаджетов, в первую очередь дорогих моделей (в том числе Apple MacBook), снизилась на 10–20%, утверждает менеджер одного из производителей.

С конца прошлого года наблюдается падение потребительского спроса на ноутбуки, что ведет к снижению цены на товар, подтвердила руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина. По ее словам, этому способствует отсутствие экономической стабильности, в частности, высокая ключевая ставка Центробанка.

«В весенний несезон продавцы ноутбуков пытаются поддержать продажи в условиях высокой ключевой ставки и волатильности курсов валют. В этом году снижение спроса серьезнее обычного», — подчеркнули в компании «Связь.ON».

Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что с декабря 2024 года по середину февраля 2025-го стоимость многих моделей снизилась на 20–30%. Он добавил, что это особенно заметно в ценовом сегменте ПК в 50–150 тыс. рублей.

«Причина — крайне низкий спрос на электронику из-за высокой стоимости кредитных денег и того, что сейчас разместить средства на банковском депозите гораздо интереснее, чем потратить их на гаджеты. Продажи невелики — а значит, продавцы вынуждены давать скидку, чтобы заработать хоть что-то и очистить склады, аренда которых — дополнительная статья расходов», — уточнил эксперт.

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