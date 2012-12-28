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В России
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сегодня, 17:22
В РФ упали продажи ноутбуков, несмотря на снижение цен
С конца прошлого года наблюдается падение потребительского спроса на ноутбуки, что ведет к снижению цены на товар, подтвердила руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина. По ее словам, этому способствует отсутствие экономической стабильности, в частности, высокая ключевая ставка Центробанка.
«В весенний несезон продавцы ноутбуков пытаются поддержать продажи в условиях высокой ключевой ставки и волатильности курсов валют. В этом году снижение спроса серьезнее обычного», — подчеркнули в компании «Связь.ON».
Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин отметил, что с декабря 2024 года по середину февраля 2025-го стоимость многих моделей снизилась на 20–30%. Он добавил, что это особенно заметно в ценовом сегменте ПК в 50–150 тыс. рублей.
«Причина — крайне низкий спрос на электронику из-за высокой стоимости кредитных денег и того, что сейчас разместить средства на банковском депозите гораздо интереснее, чем потратить их на гаджеты. Продажи невелики — а значит, продавцы вынуждены давать скидку, чтобы заработать хоть что-то и очистить склады, аренда которых — дополнительная статья расходов», — уточнил эксперт.
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