Липецкая вечЁрка: субботник в четверг, приговор матери за самоубийство дочери и запрет электросамокатов
В России
67
сегодня, 17:10
Членство руководителя тамбовского «Газпрома» Романа Стефанова в «Единой России» приостановлено
«Помимо этого, Роман Стефанов больше не является членом областного оргкомитета по проведению предварительного голосования по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы депутатов Тамбовской городской Думы. Партийцы приняли решение о приостановке членства Романа Стефанова в «Единой России», — пишет издание.
12 марта Ленинский районный суд Тамбова арестовал Романа Стефанова на два месяца — время следствия по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков.
0
0
0
0
0
Комментарии