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В России
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сегодня, 17:10

Членство руководителя тамбовского «Газпрома» Романа Стефанова в «Единой России» приостановлено

13 марта приостановлены полномочия члена президиума регионального политического совета партии «Единая Россия» Романа Стефанова. Он также освобождён от должностей руководителя Штаба общественной поддержки «Единой России» Тамбовской области и координатора партийных проектов, сообщает onlinetambov.ru.

«Помимо этого, Роман Стефанов больше не является членом областного оргкомитета по проведению предварительного голосования по отбору кандидатов от партии «Единая Россия» на выборы депутатов Тамбовской городской Думы. Партийцы приняли решение о приостановке членства Романа Стефанова в «Единой России», — пишет издание.

12 марта Ленинский районный суд Тамбова арестовал  Романа Стефанова на два месяца — время следствия по делу о незаконном приобретении и хранении наркотиков.

«Единая Россия»
наркотики
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