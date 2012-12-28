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В России
4 минуты назад
За выращивание некоторых растений на участке грозит срок до 8 лет
За выращивание небольшого количества некоторых растений предусмотрены административные штрафы в размере от 3 до 5 тысяч рублей или арест на срок до 15 суток.
Но некоторые растения в России все же под запретом. Все знают, что на даче нельзя выращивать опиумный мак и марихуану, здравомыслящему человеку это и в голову не придет. Но постановление правительства №934 от 27 ноября 2010 года содержит перечень из целых 19 растений, которые запрещены к выращиванию даже в декоративных целях, — передает РБК.
Юристы Виктория Вашурина и Владимир Полтавский назвали среди запрещенных голубой лотос (произрастает в Китае и Африке), гавайскую розу, мимозу хостилис, ибогу, банистериопсис каапи, диплоптерис кабрерана, кат — растения с земель Африки и Дальнего Востока, митрагину прекрасную, а также психотрию зеленую.
«На одну ступень с коноплей, кокаиновым кустом и маком снотворным, также упомянутыми в постановлении № 934, их поставило присутствие наркотических и психотропных веществ. Более того, в неловкую ситуацию с законом вы можете попасть, если вырастите кактус, содержащий мескалин (галлюциноген и психоделик), а также грибы, содержащие псилоцибин и (или) псилоцин (психотропный алкалоид). Поэтому важно досконально изучить, что попадет в землю, за которую вы отвечаете», — считает Полтавский.
«В «запрещенку» попали даже кактусы и грибы. Основное условие, за которое вы можете поплатиться, выращивая их — содержание мескалина (сильного галлюциногена), псилоцибина и (или) псилоцина (психотропного алкалоида). Конкретные наименования не представлены, поэтому внимательно изучайте, что собираетесь сажать», — отметила юрист Вашурина.
Еще тремя пунктами список был дополнен 7 февраля 2024 года. Согласно постановлению правительства РФ № 135 от указанной даты, запретными стали обожаемые дачниками ипомея трехцветная и турбина щитковидная (декоративные лианы с красивыми цветами-колокольчиками, в простонародье называемые «вьюнки»).
Не обязательно выращивать гектары «запрещенки». В некоторых случаях достаточно и пары кустов. Это будет считаться крупным размером культивирования.
«Ответственность наступает как за целые «поля» этих растений, так и за 20 (в некоторых случаях — 2) штук, выращенных на своем огороде. Первое трактуется, как «особо крупный размер культивирования» запретной флоры, второе — как крупный. В обоих случаях грозит уголовная ответственность согласно ст. 231 УК РФ. Попрощаться со свободой придется на срок до восьми лет. Либо отделаться ее ограничением на два года. Обнаруженные в меньшем размере культивирования растения чреваты штрафом до 300 тыс. руб. или двухгодичной зарплатой нарушителя», — пояснил Владимир Полтавский.
Помимо указанного, в 2025 году действует постановление правительства Российской Федерации, содержащее перечень «запретных» сорняков, которых на участке быть не должно. Пунктов он содержит много, среди неожиданных для многих огородников там ромашка лекарственная пахучая, одуванчик лекарственный, мята полевая.
Зарастание ими участка обойдется в 20–50 тыс. руб. штрафа (ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ), но при наличии двух условий, если участок относится к землям сельскохозяйственного назначения; площадь зарастания сорняками занимает одну четверть общей площади участка.
«Если же участок не попадает под категорию «земли сельскохозяйственного назначения», а предназначен для индивидуального использования и зарос сорняками, которые перекинулись на близлежащие засевные поля, собственник такой «заброшки» привлекается к ответственности согласно нормам ч. 3 ст. 8.8», — заявила Виктория Вашурина.
Поэтому нужно следить за тем, что сажаете, — добавила она. Штрафные санкции в 2024 году активно применялись не только в Москве и Московской области, но также и в регионах. Некоторые разбирательства закончились лишением свободы — в Самарской области недавно мужчину лишили свободы на год и один месяц, отправив в исправительную колонию общего режима, за выращивание конопли.
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