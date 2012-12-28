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В России
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сегодня, 14:36
Экспорт крабов из РФ в январе достиг 6,5 тыс. тонн
В январе Россия значительно увеличила экспорт крабов, поставив на мировой рынок более 6,5 тыс. тонн продукции.
Основным покупателем стал Китай, на рынок которого отправлено 56% российских крабов. Доля Южной Кореи составила 43%, Японии — 1%.
По данным Главного таможенного управления КНР, Китай в 2024 году импортировал из России живых, свежих и замороженных крабов на $1,14 млрд, что на 16,7% больше, чем в 2023 году.
По данным «Агроэкспорта», в целом Китай в 2024 году импортировал из России ракообразных (крабы и креветки) на $1,3 млрд, что на 7% больше, чем в 2023 году. Этот показатель — исторический максимум.
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