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В России
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48 минут назад
В Ставрополе мигранты вышли на протест в центре города
Иностранные студенты Северо-Кавказского федерального университета оказались недовольны своим отчислением из-за незнания русского языка. Всего в митинге участвовало несколько десятков иностранцев.
Речь идет об иностранных студентах Северо-Кавказского федерального университета. Их отчислили из-за незнания русского языка, предложив переехать в вузы Курской или Белгородской областей — там согласны принять студентов.
Однако несколько человек отказались переводиться в приграничные с Украиной регионы. Они огласили свое требование — учебу в Ессентуках или Карачаевске. По предварительных данным, в протесте участвовали 30-40 человек, семерых из них арестовали на 10 суток.
По словам очевидцев, во время задержания произошли столкновения, в результате которых одна из девушек получила травму. В общежитиях прошли полицейские облавы с целью выявления всех участников акции протеста. Всего на первый курс поступили порядка 1000 студентов из Туркмении.
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