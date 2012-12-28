Мошенники стали писать своим жертвам сообщения о смерти их знакомых

О новом способе обманывать своих жертв сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью. Эти сообщения содержат устанавливающие вредоносное программное обеспечение файлы.