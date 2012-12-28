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В России
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58 минут назад
Мошенники стали писать своим жертвам сообщения о смерти их знакомых
О новом способе обманывать своих жертв сообщила пресс-служба управления по борьбе с киберпреступностью. Эти сообщения содержат устанавливающие вредоносное программное обеспечение файлы.
В мессенджере Telegram фиксируется рассылка с сообщениями о смерти знакомых. Рассылка содержит APK файлы, инициирующие установку вредоносного программного обеспечения, — сообщает «Вестник Киберполиции России».
Правоохранители советуют быть осторожными и проверять любую поступающую информацию.
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