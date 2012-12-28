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В России
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сегодня, 12:11

В России падают продажи ноутбуков

Реже продаваться стала техника в сегменте в 50–150 тысяч рублей, что связывают с перенасыщением рынка и высокими ставками по потребительским кредитам.

В РФ снижается спрос на ноутбуки, несмотря на то что падает и их стоимость: продавцы стремятся избавиться от залежавшейся продукции, — пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка электроники.

Менеджер одного из производителей утверждает, что в январе — феврале 2025 по сравнению с последними месяцами прошлого года цены на ноутбуки, в первую очередь дорогих моделей (среди которых Apple MacBook), упали на 10–20%.

Руководитель направления «Ноутбуки» компании diHouse Ирина Бабина подтвердила, что с конца 2024 года заметно падение потребительского спроса на ноутбуки, что ведет к снижению стоимости продукции. Она добавила, что этому способствует отсутствие экономической стабильности, например высокая ключевая ставка Центробанка страны.

В компании «Связь.ON» отметили, что в весенний несезон продавцы ноутбуков пытаются поддержать продажи в условиях высокой ключевой ставки и волатильности курсов валют. В 2025 году снижение спроса серьезнее обычного.

С декабря прошлого года по середину февраля цены на многие модели ноутбуков упали на 20–30%, — подчеркнул ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. По его словам, это особенно наблюдается в ценовом сегменте ПК в 50–150 тысяч рублей.

«Причина — крайне низкий спрос на электронику из-за высокой стоимости кредитных денег и того, что сейчас разместить средства на банковском депозите гораздо интереснее, чем потратить их на гаджеты. Продажи невелики — а значит, продавцы вынуждены давать скидку, чтобы заработать хоть что-то и очистить склады, аренда которых — дополнительная статья расходов», — пояснил специалист.
ноутбуки
цены
экономика
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