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В России
53
29 минут назад

Перевозка грузов автотранспортом по России стала дешевле

В течение первых двух месяцев 2025 года средняя стоимость автомобильных грузоперевозок по территории Российской Федерации снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 66,6 рублей за километр.

Средняя ставка на перевозку грузов автотранспортом по России в январе – феврале 2025 г. снизилась на 7% к тому же периоду прошлого года до 66,6 руб./км, — следует из данных логистической платформы «Монополия».

Биржа грузоперевозок ATI.SU фиксирует еще более заметное снижение за сопоставимый период (-12%). Абсолютных показателей она не приводит.

Динамика ставок в 2024 г. на платформах из-за разных моделей бизнеса и методик оценки была разнонаправленной. Индекс ATI.SU FTL, который отражает динамику цен на грузоперевозки по 100 наиболее популярным направлениям в стране, снизился на 8%. Согласно данным «Монополии», средняя ставка на перевозки по России в прошлом году была на уровне 69,6 руб./км, что на 8% больше по сравнению с 2023 годом, — пишут «Ведомости».

Подобное снижение тарифов способно оказать негативное воздействие на финансовое положение транспортных компаний, особенно тех, у которых есть значительные кредитные обязательства. В сфере транспорта складывается более сложная экономическая ситуация, которая может привести к уменьшению прибыли и ухудшению условий работы для компаний, занимающихся автомобильными перевозками.

Уменьшение тарифов может быть обусловлено обострением конкуренции в сфере автомобильных грузоперевозок, а также оптимизацией логистических процессов. Для грузоотправителей это позитивный тренд, поскольку позволяет снизить транспортные издержки. Однако для самих перевозчиков ситуация становится более напряжённой, особенно на фоне роста цен на комплектующие и обслуживание автопарка.
грузы
доставка
авто
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