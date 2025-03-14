Перевозка грузов автотранспортом по России стала дешевле

В течение первых двух месяцев 2025 года средняя стоимость автомобильных грузоперевозок по территории Российской Федерации снизилась на 7% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года и составила 66,6 рублей за километр.