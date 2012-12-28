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В России
36
33 минуты назад

В Госдуме обсуждают выплату прожиточного минимума домохозяйкам

Под термином «домашнее хозяйство» подразумеваются работы по дому (приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры).

Законопроект о ежемесячных выплатах в размере прожиточного минимума россиянам, которые занимаются домашним хозяйством, разработал глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Текст документа подготовлен к внесению в Госдуму, — передает ТАСС.

Законопроект в случае принятия распространится на тех, кто постоянно проживает в РФ совместно с членами семьи, занимается исключительно ведением домашнего хозяйства. Под этим в законопроекте понимаются работы по дому (приготовление пищи, стирка, шитье, вязание, уход за одеждой, обувью, уборка квартиры), затраты времени на покупку продуктов, непродовольственных товаров и услуг, а также уход за детьми, достигшими возраста 1,5 лет, детьми-инвалидами, инвалидами с детства I группы, за престарелыми родителями, нуждающимися по заключению лечебного учреждения в постоянном постороннем уходе.

«Согласно законопроекту ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, устанавливается в размере прожиточного минимума для трудоспособного человека, установленном в субъекте РФ», — сообщается в пояснительной записке.

«С учетом миграционной политики на сегодняшний день законопроектом устанавливается ограничение для граждан, которые недавно приобрели гражданство РФ. Они смогут претендовать на ежемесячную выплату только после пяти лет проживания в России с даты приобретения гражданства. Также исключаются граждане, применяющие специальный налоговый режим «налог на профессиональный доход», — отмечает Нилов.

Согласно законопроекту ежемесячная выплата назначается только при условии, что размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения, установленную в регионе.

«Ежемесячная выплата лицам, занятым ведением домашнего хозяйства, назначается на 6 месяцев. По истечении этого срока гражданин вправе подать новое заявление о назначении указанной выплаты и представляет документы, необходимые для ее назначения», — говорится в пояснительной записке к проекту закона.
выплаты
домохозяйки
экономика
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