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В России
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47 минут назад

Губернатор Московской области сообщил о трех сбитых беспилотниках в регионе

Андрей Воробьев сообщи, что силы противовоздушной обороны отразили атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на регион.

Утром 14 марта наши ПВО отразили очередную атаку БПЛА, — рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев в своем Телеграм-канале.

По его словам, два беспилотника были сбиты над Балашихой — обломки одного из них упали на строительную площадку в мкр. Измайлово в районе улицы Демин Луг. Еще один БПЛА уничтожен в районе мкр. Железнодорожный на ул. Свободы.

Глава региона уточнил, что третий беспилотник сбили в микрорайоне Южная Битца в Ленинском. Обломки упали на строящийся многоэтажный дом, в котором еще никто не проживает.

По предварительной информации, пострадавших нет. На местах падения БПЛА работают оперативные службы.

Мэр Москвы Сергей Собянин до этого заявил о четырех сбитых дронах, которые летели в сторону Москвы, — передает РБК.

Некоторые СМИ писали о поврежденных домах на юге и западе столицы, а также о падении обломков дрона на жилой дом в коттеджном поселке в Новой Москве, — сообщает издание.

С утра в столичном аэропорту Внуково и в аэропорту Калуги более чем на час вводились ограничения на полеты. Их сняли в 7:27 мск. Позже губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил о сбитом на окраине Обнинска дроне. По предварительной информации, разрушений и пострадавших нет, уточнил он.

В ночь на 11 марта столичный регион подвергся одной из крупнейших атак дронов, в результате которой в Подмосковье погибли три человека, еще 20 пострадали. Всего за ту ночь над Россией сбили 343 дрона, в том числе 91 над столичным регионом и шесть БПЛА близ Курской АЭС, — сообщали в Минобороны.
беспилотники
атака
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