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В России
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сегодня, 16:28
В ночь на 14 марта россияне увидят «Кровавую Луну»
В отличие от солнечного затмения, на Луну можно смотреть без защиты. Следующее лунное затмение произойдет 7 сентября 2025 года.
Полное затмение Луны будет 14 марта с 06:57 и до 13:00 по московскому времени. Пик, то есть максимальная теневая фаза затмения, придется на 09:59 мск. Луна пройдет через северную часть полутени Земли. Полная фаза лунного затмения будет длиться 1 час 5 минут (с 09:26 мск до 10:31 мск). В этот момент спутник Земли будет находиться в созвездии Льва, близ границы с созвездием Девы, и пройдет через северную часть земной тени.
Общая продолжительность затмения составит шесть часов.
Увидеть затмение можно будет с акватории Атлантического и Тихого океанов, В Южной и Северной Америке, на Аляске, в Антарктиде, Западной Европе, Западной Африке и на северо-востоке России.
В нашей стране небесное явление возможно будет наблюдать только с Чукотского полуострова. Во время затмения там наступит вечер, а Луна постепенно появится над горизонтом. Жители Магаданской области и Камчатского полуострова увидят только завершающие стадии затмения.
Москвичам не удастся наблюдать момент прохождения Луны через тень Земли. На широте российской столицы спутник планеты будет находиться под горизонтом, — пишет «Российская газета».
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