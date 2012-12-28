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В России
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сегодня, 15:42

Первый урожай бананов на Ставрополье могут собрать в 2026 году

Также отмечено, что Минсельхозом России рассматривается вопрос о причислении бананов к статусу сельхозпродукции.

Министерство сельского хозяйства России прорабатывает вопрос о включении бананов в список сельхозпродукции, — заявил министр сельского хозяйства Ставропольского края Сергей Измалков.

«Решается вопрос на уровне правительства РФ о том, чтобы продукцию, то есть бананы, причислить к сельхозпродукции. Потому что, вы понимаете, что такой культуры в России, в принципе, в промышленных масштабах никто не выращивал (...). Чтобы претендовать на определенные меры господдержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой», — рассказал Измалков.

По его словам, Минсельхоз РФ работает в этом направлении, — передает «Интерфакс».

«Думаю, что в ближайшее время результат будет», — добавил министр.

Измалков также отметил, что инициатива по строительству тепличных комплексов по выращиванию бананов и других экзотических культур в Невинномысске на Ставрополье находится сейчас «в высокой степени проработки».

Он уточнил, что определен земельный участок для строительства теплиц, инвестор прорабатывает вопрос подведения к нему коммуникаций.

«Если все вопросы организационные, технические, будут решены, то в перспективе 2026 года, действительно, эта продукция (бананы) может появиться у нас в Ставропольском крае», — отметил он.

Ранее глава города Невинномысска Михаил Миненков сообщал журналистам, что пять тепличных комплексов по выращиванию бананов и других экзотических культур начнут строить в городе в ближайшее время. По его словам, проект уже получил подтверждение Минсельхоза РФ и инвестор готов приступить к строительству. Он будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск».

В пресс-службе администрации города пояснили, что инвесторами выступают местная «Генгрупп Рус» и компания GenGroup Qazaqstan. Сумма инвестиций в проект не озвучиваются. Он будет реализовываться в три этапа. Помимо тепличных комплексов, планируется также создать фисташковый и миндальный сад в открытом грунте.
бананы
урожай
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