Сегодня в Липецке: общегородской субботник, чёрные кредиторы, кризис кризисом, а слишком умных на работу не берут
Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
В России
80
сегодня, 15:42
Первый урожай бананов на Ставрополье могут собрать в 2026 году
Также отмечено, что Минсельхозом России рассматривается вопрос о причислении бананов к статусу сельхозпродукции.
«Решается вопрос на уровне правительства РФ о том, чтобы продукцию, то есть бананы, причислить к сельхозпродукции. Потому что, вы понимаете, что такой культуры в России, в принципе, в промышленных масштабах никто не выращивал (...). Чтобы претендовать на определенные меры господдержки, нужно дать возможность бананам быть сельхозкультурой», — рассказал Измалков.
По его словам, Минсельхоз РФ работает в этом направлении, — передает «Интерфакс».
«Думаю, что в ближайшее время результат будет», — добавил министр.
Измалков также отметил, что инициатива по строительству тепличных комплексов по выращиванию бананов и других экзотических культур в Невинномысске на Ставрополье находится сейчас «в высокой степени проработки».
Он уточнил, что определен земельный участок для строительства теплиц, инвестор прорабатывает вопрос подведения к нему коммуникаций.
«Если все вопросы организационные, технические, будут решены, то в перспективе 2026 года, действительно, эта продукция (бананы) может появиться у нас в Ставропольском крае», — отметил он.
Ранее глава города Невинномысска Михаил Миненков сообщал журналистам, что пять тепличных комплексов по выращиванию бананов и других экзотических культур начнут строить в городе в ближайшее время. По его словам, проект уже получил подтверждение Минсельхоза РФ и инвестор готов приступить к строительству. Он будет реализован на территории опережающего социально-экономического развития «Невинномысск».
В пресс-службе администрации города пояснили, что инвесторами выступают местная «Генгрупп Рус» и компания GenGroup Qazaqstan. Сумма инвестиций в проект не озвучиваются. Он будет реализовываться в три этапа. Помимо тепличных комплексов, планируется также создать фисташковый и миндальный сад в открытом грунте.
0
0
0
0
0
Комментарии