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В России
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сегодня, 14:51
В Госдуму внесут закон о системе туристических троп в РФ
Власти по поручению президента подготовили законопроект о создании в России национальной системы туристических троп. Она нужна для вовлечения граждан в активный и доступный отдых на природе.
Вопрос изменений в законодательство, необходимых для создания в России национальной системы туристических троп, обсуждался на прошедшем 27 февраля совещании у вице-премьера с участием главы Минэкономразвития Максима Решетникова. По его итогам вице-премьер поручил ведомствам проработать вопрос о поправках, предусматривающих ограничения прав собственников земельных участков и арендаторов в случаях, когда по землям будет проходить маршрут национальных туристических троп. Это следует из протокола мероприятия.
Речь идет о возможности применения для земельных участков механизма публичного сервитута в тех случаях, когда туристская тропа не может быть создана без их использования (полностью или частично). Вопрос ведомства — Минэкономразвития, Минсельхоз, Минприроды, Росреестр — совместно с Агентством стратегических инициатив (АСИ) и ВЭБ.РФ должны изучить до 1 декабря 2025 года. Кроме этого они должны проработать порядок создания и управления туристическими тропами на особо охраняемых природных территориях и на охотничьих угодьях с учетом необходимости обеспечения безопасности туристов в период охоты.
В аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко уточнили, что работают совместно с депутатами Госдумы над законопроектом о туристических тропах. Но поручение вице-премьера поступило в Минприроды — оно находится в проработке, говорить о позиции пока преждевременно, уточнили в пресс-службе министерства. В Росреестр предложение о необходимости внесения таких поправок не поступало. Там напомнили, что пока в российском законодательстве отсутствует определение понятия «туристическая тропа». «После его определения ведомство готово вернуться к указанному вопросу», — заявили в Росреестре.
Обеспечить законодательные условия для создания национальной системы туристических троп президент Владимир Путин поручал правительству еще летом 2022 года после форума «Сильные идеи для нового времени». В пресс-службе Минэкономразвития, которое курирует развитие туристической отрасли, пояснили, что для создания и благоустройства таких троп, а также обустройства их объектами сопутствующего сервиса разработали с депутатами, АСИ и ВЭБ.РФ соответствующий законопроект.
Документ предусматривает введение самого понятия «туристская тропа», а также ее «маркировки» и «оператора», указывает представитель министерства. Законопроект сформирует алгоритм, упростит и упорядочит процедуру создания туристических троп — это будет способствовать увеличению их числа в России, уверены в Минэкономразвития. А регионы получат возможность направлять на обустройство таких туристических маршрутов бюджетные средства и оказывать поддержку предпринимателям, которые ими занимаются.
В тексте самого законопроекта определено, что «туристическая тропа» предназначается для пешего, велосипедного, лыжного, конного или иного немеханического способа передвижения и обустроена системой навигации и ориентирования. На отдельных частях или по всей протяженности маршрута могут размещаться элементы благоустройства и некапитальные строения. В «паспорте» туристической тропы, утверждаемой соответствующим органом власти, будет вся информация о таком объекте, включая сведения в Едином реестре туристских троп (порядок его ведения определит Минэкономразвития). Среди них — название тропы, описание ее местоположения, протяженность и границы, а также ценность для лечебно-оздоровительных, рекреационных, физкультурно-оздоровительных, познавательных и других целей.
Управлять туристской тропой, в том числе обустраивать ее системой навигации, заниматься содержанием и уборкой, а также обеспечивать безопасность туристов на маршруте будет оператор, которым может выступать юридической лицо или индивидуальный предприниматель.
В национальную систему войдут федеральные (на территории двух и более субъектов), региональные и муниципальные туристские тропы, а также маршруты на особо охраняемых природных территориях. Инициатором создания тропы может быть как орган власти, так и частное лицо.
В случае если инициатива будет принята, закон вступит в силу с 1 марта 2026 года.
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