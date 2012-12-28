Сегодня в Липецке: общегородской субботник, чёрные кредиторы, кризис кризисом, а слишком умных на работу не берут
Приговор липецким чиновникам и адвокату по делу о 10-миллионной взятке оставлен без изменений
В России
86
сегодня, 14:00
Минфин и ЦБ обсуждают поддержку компаний через фондовый рынок
Министерство финансов РФ и Банк России обсуждают запуск нового инструмента господдержки отечественных компаний через фондовый рынок.
«Мы как раз с ЦБ обсуждаем, как превратить фондовый рынок в инструмент доведения государственной поддержки, государственных субсидий до компаний. Потому что пока весь этот, как говорится, бизнес забирали банки - они были основным инструментом доведения субсидий поддержки. Сейчас прорабатываем механизмы, чтобы в дополнение к банкам можно использовать инструментарий фондового рынка до доведения субсидий для компании», — сказал Чебесков на стратегической сессии «Перспективы долгосрочного развития финансового рынка России».
Он подчеркнул, что если компания публичная, то она должна иметь приоритетность с точки зрения получения государственной поддержки.
«Инструменты фондового рынка должны быть использованы для ведения государственной поддержки», — отметил замминистра.
В этом году, по его словам, планируется также запустить механизм возмещения компаниям технологического сектора затрат на листинг, — передает ТАСС.
0
0
0
0
0
Комментарии