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сегодня, 13:05
В Саратовской области перевернулся автобус с детьми
Микроавтобус с несовершеннолетними спортсменами перевернулся в Саратовской области.
«В результате [ДТП] четыре ребенка доставлены в медицинское учреждение», — сообщили в управлении.
По предварительной информации, в Пугачевском районе в 06:20 (05:20 мск) на 20-м км автодороги Балаково - Духовницк - Пугачев вблизи села Красная Речка водитель автобуса Mercedes-Benz допустил съезд с дороги, — передает ТАСС.
Все обстоятельства происшествия устанавливаются.
По информации прокуратуры региона, в автобусе находилась группа несовершеннолетних спортсменов с их сопровождающим. Прокуроры дадут оценку соблюдению законодательства о безопасности дорожного движения при перевозке детей. Также по факту ДТП правоохранительные органы проводят проверку, ее результаты взяты на контроль.
Как рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения региона, в автобусе находились 12 детей и 2 взрослых.
«Четверых детей доставили в приемное отделение районной больницы в состоянии, близком к удовлетворительному. Проводится их осмотр, оказывается необходимая медицинская помощь. Все остальные в удовлетворительном состоянии», — рассказали в ведомстве.
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