Госдума хочет ввести тюремные сроки за помощь ряду международных организаций

Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которыми в том числе предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и конфискации имущества за дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям в случае, когда преступление совершено из корыстных побуждений или по найму.