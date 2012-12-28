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В России
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сегодня, 10:46
Госдума хочет ввести тюремные сроки за помощь ряду международных организаций
Депутаты Госдумы подготовили законопроекты, которыми в том числе предлагается ввести наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет и конфискации имущества за дискредитацию Вооруженных сил РФ и призывы к санкциям в случае, когда преступление совершено из корыстных побуждений или по найму.
Он отметил, что предлагается признавать иноагентами лиц, которые оказывают содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует наша страна, как, например, Международный уголовный суд; помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России; а также вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред нашей стране.
Кроме того, для иноагентов и тех, кто бежал из страны, за противоправные действия против России из-за рубежа хотят предусмотреть судебное разбирательство без участия подсудимого в случае совершения преступлений, в числе которых: публичные призывы к терроризму, экстремизму, нарушению территориальной целостности нашей страны, массовым беспорядкам, развязыванию агрессивной войны; распространение фейков о Вооружённых Силах РФ и и их дискредитация; уничтожение или повреждение воинских захоронений и памятников; реабилитация нацизма.
Предлагается установить уголовную ответственность со сроком лишения свободы до 5 лет и конфискацией имущества из корыстных побуждений или по найму за дискредитацию Вооружённых Сил РФ и призывы к санкциям против нашей страны.
А также предусматривается ведение уголовной ответственности со сроком лишения свободы до 7 лет и конфискацией имущества за оказание по найму или за плату содействия международным организациям, в которых не участвует Россия.
Володин подчеркнул, что принятие данных инициатив позволит защитить нашу страну и её граждан от вмешательства со стороны недружественных государств, пресечь преступления, направленные на подрыв основ конституционного строя, обороноспособности и безопасности России.
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