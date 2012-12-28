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сегодня, 18:22

Сразу 15 злокачественных опухолей удалили кемеровские врачи из желудка пациентки

Новообразования у женщины обнаружили во время планового обследования. 

Врачи удалили из желудка жительницы Кемерова 15 очагов злокачественной опухоли. Их обнаружили при плановой гастроскопии, сообщает VSE42.Ru со ссылкой на главу Минздрава Кузбасса Дмитрия Беглова.

Опухоли размерами от четырех до 13 миллиметров врачи кемеровского онкодиспансера удалили малоинвазивным эндоскопическим методом. Через два дня после операции женщина уже самостоятельно ела.

рак
онкология
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