Липецкая вечЁрка: раненый во время налета БПЛА, кого не выберут мэром и куда переедет научная библиотека
Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
В России
80
сегодня, 18:22
Сразу 15 злокачественных опухолей удалили кемеровские врачи из желудка пациентки
Новообразования у женщины обнаружили во время планового обследования.
Опухоли размерами от четырех до 13 миллиметров врачи кемеровского онкодиспансера удалили малоинвазивным эндоскопическим методом. Через два дня после операции женщина уже самостоятельно ела.
0
0
0
0
0
Комментарии