С июля получить ипотеку со взносом ниже 20% станет практически невозможно

С 1 июля 2025 года практически нереально будет получить кредит на покупку жилья россиянам с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой. Центробанк намерен ввести прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на ипотеку для наиболее рискованных заемщиков, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.

«Мы планируем, что сначала МПЛ будут установлены для наиболее рискованных ипотечных кредитов, выдаваемых с 1 июля 2025 года», — отметили в ЦБ.Уточняется, что на первом этапе количественные ограничения затронут наиболее рискованных заемщиков, которые более 80% своих доходов тратят на обслуживание долга и имеют низкий первоначальный взнос (не более 20%). Однако на данный момент Банк России не раскрыл, какие конкретно лимиты будут установлены.«Значения МПЛ будут определены исходя из ситуации в экономике и, в частности, на рынке ипотеки и у застройщиков», — заявили в пресс-службе регулятора.Эксперты считают введение ограничений логичным шагом, поскольку после отмены массовой программы льготной ипотеки в середине прошлого года банки и застройщики начали использовать уловки, чтобы жилье в ипотеку могли приобрести люди с низким первоначальным взносом.Кроме того, в прошлом году Центробанк получил законодательное право на введение макропруденциальных лимитов на ипотеку. Их действие начинается с 1 апреля этого года.