Липецкая вечЁрка: раненый во время налета БПЛА, кого не выберут мэром и куда переедет научная библиотека
Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
В России
48
59 минут назад
С июля получить ипотеку со взносом ниже 20% станет практически невозможно
С 1 июля 2025 года практически нереально будет получить кредит на покупку жилья россиянам с низким первоначальным взносом и высокой долговой нагрузкой. Центробанк намерен ввести прямые количественные ограничения (макропруденциальные лимиты, МПЛ) на ипотеку для наиболее рискованных заемщиков, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора.
Уточняется, что на первом этапе количественные ограничения затронут наиболее рискованных заемщиков, которые более 80% своих доходов тратят на обслуживание долга и имеют низкий первоначальный взнос (не более 20%). Однако на данный момент Банк России не раскрыл, какие конкретно лимиты будут установлены.
«Значения МПЛ будут определены исходя из ситуации в экономике и, в частности, на рынке ипотеки и у застройщиков», — заявили в пресс-службе регулятора.
Эксперты считают введение ограничений логичным шагом, поскольку после отмены массовой программы льготной ипотеки в середине прошлого года банки и застройщики начали использовать уловки, чтобы жилье в ипотеку могли приобрести люди с низким первоначальным взносом.
Кроме того, в прошлом году Центробанк получил законодательное право на введение макропруденциальных лимитов на ипотеку. Их действие начинается с 1 апреля этого года.
0
0
0
0
0
Комментарии