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В России
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сегодня, 15:00
За сбор валежника в лесу могут оштрафовать или посадить в тюрьму
В случае причинения крупного или особо крупного ущерба возможно лишение свободы на срок до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей.
По его словам, валежником считают лежащие на земле остатки стволов деревьев и сучья, — пишет «Прайм».
При этом важно, чтобы они не были порубочными остатками в местах лесосечных работ. Забирать себе такие части деревьев можно свободно и бесплатно, если соблюдать способы сбора и делать это в разрешенных местах. За нарушение этих правил предусмотреть штраф до 500 рублей, — отметил юрист.
Частые признаки валежника — опавшие листья или хвоя, изменение цвета древесины и прекращение движения сока по стволу. Дерево должно лежать на земле без признаков спиливания. Однако сухостойные, поваленные ветром или снегом деревья валежником считаться не будут — за их сбор могут оштрафовать на 5000 рублей и лишить использованной для этого техники, — рассказал Безделин.
«Если речь идет о крупном и особо крупном ущербе, за который грозит лишение свободы сроком до семи лет и штраф до 500 тысяч рублей», — подчеркнул специалист.
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