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В России
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сегодня, 14:05
В РФ некоторые автопроизводители начали снижать цены на свои модели
На фоне снижения покупательского спроса российские автодилеры активнее корректируют цены на автомобили.
По данным издания, за последние недели заметно уменьшилась стоимость машин как минимум девяти брендов, в их числе Haval и JAC. Также существенно подешевели модели марки Geely. Например, Atlas потерял в цене 72,2 тысячи рублей, Coolray — 92 тысячи рублей.
Модели китайского бренда Belgee белорусского производства Х50 и Х70 с 15 февраля подешевели на 50 тысяч рублей, Haval предлагает на свои машины скидку в 150 тысяч рублей, а Haval Jolion и вовсе можно приобрести со скидкой в размере 200 тысяч рублей. JAC J7 подешевели на 50 тысяч рублей, JS — на 130 тысяч рублей, а Т8 и Т8 Pro — на 200 тысяч рублей. Модель JS 3 потеряла в цене 250 тысяч рублей. Также заметное падение показывают Bestune, Jaecoo и Evolute.
Эксперт финансового рынка Андрей Бархота заявил, что планируемые Центробанком ограничения на автокредиты связаны с резким ростом цен на автомобили. По его словам, машины стали сопоставимы по стоимости с недвижимостью. По его словам, автокредитный рынок переживает кризис из-за резкой смены номенклатуры автомобилей и их подорожания на 30% в последние годы.
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