В Госдуме предлагают увеличить пенсию за стаж свыше 30 лет

Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет.