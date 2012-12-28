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сегодня, 13:00
В Госдуме предлагают увеличить пенсию за стаж свыше 30 лет
Депутаты Госдумы от ЛДПР предлагают ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет.
В июне прошлого года группа депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесла на рассмотрение палаты парламента законопроект, которым предлагалось ввести доплату к страховой пенсии в размере до двух прожиточных минимумов для всех пенсионеров, чей страховой стаж составляет не менее 30 лет. Ранее Госдума отклонила данный законопроект.
«Несмотря на то, что наш законопроект недавно был отклонен Госдумой, фракция ЛДПР продолжит добиваться законодательного оформления заявленных в нем положений. Это принципиальный вопрос для ЛДПР. Мы хотим, чтобы пожилые россияне, создававшие нашу страну во времена, когда она бурно развивалась, жили достойно. Благодаря созданному ими заделу прочности мы пережили ужасное время перестройки и 2000-е», — сказал Слуцкий.
По словам парламентария, предлагаемая сумма хоть немного позволит старшему поколению обеспечить себе качественную жизнь.
«Если в стране дети и старики счастливы - значит, в этой стране справедливый строй, значит, эта страна имеет перспективы для развития. Пока по этим характеристикам мы не во всем дотягиваем до приемлемых стандартов — ЛДПР будет исправлять ситуацию», — резюмировал он.
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