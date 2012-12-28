Липецкая вечЁрка: раненый во время налета БПЛА, кого не выберут мэром и куда переедет научная библиотека
Сотрудница миграционной службы подозревается в передаче знакомой охраняемой законом информации
В мире
98
сегодня, 12:18
После столкновения судов в Северном море задержали капитана-россиянина
Уточняется, что среди членов экипажа — граждане России и Филиппин.
Отмечается, что среди членов экипажа — граждане России и Филиппин. Во вторник британские правоохранительные органы проинформировали о задержании 59-летнего мужчины по подозрению в «совершении непредумышленного убийства по грубой неосторожности» в связи с произошедшим столкновением. Это было сделано после того, как береговая охрана Великобритании прекратила поиски члена команды Solong, который до сих пор считается пропавшим без вести.
«Мужчина в настоящий момент находится в заключении, ведется следствие, мы продолжаем опрашивать всех причастных лиц, чтобы установить все обстоятельства инцидента», — рассказали в полиции. Имя задержанного не раскрывается.
Утром 10 марта контейнеровоз Solong под флагом Португалии столкнулся в Северном море у побережья Северо-Восточной Англии с танкером Stena Immaculate под флагом США, который стоял на якоре. В результате на танкере произошел разлом грузового танка, а находившееся там авиационное топливо вылилось в море. На Stena Immaculate произошли взрывы, после чего оба судна загорелись.
23 члена экипажа Stena Immaculate и 13 из 14 членов экипажа Solong были эвакуированы и находятся в безопасности. Британская береговая охрана вечером 10 марта сообщила о прекращении 12-часовой операции по поиску пропавшего.
Как ранее заявил судовладелец Stena Immaculate, на его борту находилось почти 35 млн литров авиационного топлива Jet А-1. В Вооруженных силах США Reuters сообщили, что Stena Immaculate было зафрахтовано на короткий срок командованием морских перевозок ВМС США. Министр транспорта Великобритании Хейди Александер, слова которой приводит телеканал Sky News, заявила накануне, что оба судна останутся на плаву.
Представитель премьер-министра Великобритании Кира Стармера ранее рассказал Reuters, что британские власти пока не располагают какими-либо свидетельствами причастности третьей стороны к инциденту с танкером и контейнеровозом в Северном море.
0
0
0
0
0
Комментарии