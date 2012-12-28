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В России
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45 минут назад

Стоимость детских тарифов предложили уравнять с ценой стандартной поездки в такси

Цена на проезд с детьми в такси должна быть не дороже стоимости стандартного тарифа, передали «Известия» слова первого зампреда комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяны Буцкой.

«Мы сейчас на тесной связи со всеми таксомоторными парками и агрегаторами такси, и я вижу, что мы уже в шаге от этого решения, что детский тариф не может быть дороже. То есть не может быть так, что человек, который едет с ребенком, должен заплатить больше», — отметила Буцкая.

Первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев назвал несправедливостью тот факт, что в метро многодетные ездят по льготам, а на такси им приходится выбирать тариф с повышенной ценой.

«Нужно сделать так, чтобы семьи с детьми не платили в такси больше других граждан», — подчеркнул он.

В Ассоциации родительских комитетов и сообществ (АРКС) предложили заострить внимание на тарифах с минивэнами, которые приходится вызывать для поездок многодетным. Стоимость на такие перевозки еще дороже, чем на детский тариф. Как уточнила председатель ассоциации Ольга Леткова, повышенные цены для пассажиров с детьми вызывают вопросы, потому что нет особенных трат, кроме специальных кресел, которыми должны быть оборудованы автомобили.

«Если такси заставят возить всех по одному тарифу, то они могут поднять цены на всё. Поэтому есть смысл действительно сделать налоговый вычет. Может быть, это будет экономически выгоднее», — добавила она.

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