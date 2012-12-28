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В России
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вчера, 20:33
Регионам выделят допфинансирование на закупку лекарств для «редких» пациентов
Согласно поправкам, при невозможности исполнения регионами обязательств по лекарственному обеспечению орфанных пациентов им будут предоставляться межбюджетные трансферты из федерального бюджета.
«Резервный механизм коснется только заболеваний из перечня постановления правительства № 403 от 2012 года. На сегодня в него входит 17 заболеваний. Но гораздо большую проблему для регионов сегодня составляют взрослые пациенты с редкими заболеваниями, которые пока не вошли ни в одну программу. Именно для поддержки таких больных регионам необходимо федеральное софинансирование», — отметила руководитель проектного офиса «Редкие (орфанные) болезни» Национального НИИ общественного здоровья им. Семашко Елена Шукан.
Шукан подчеркнула, что сам факт внесение резервного механизма в главный закон об охране здоровья граждан — это прорыв. Однако, по ее словам, без расширения 403-го постановления за счет включения новых редких заболеваний резерв не закроет действительные потребности регионов по обеспечению пациентов с редкими заболеваниями.
«В 2024 году Конституционный суд признал, что норма закона о региональном финансировании не предусматривает резервного механизма обеспечения людей препаратами, когда регион не может выполнить свои обязанности надлежащим образом», — напомнил юрист, основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко.
Он уточнил, что федеральный бюджет должен выделять дополнительные средства на закупку лекарств при орфанных заболеваниях, поэтому внедрение механизма поддержки регионов — верное решение.
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