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В России
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сегодня, 16:13
Цены на кофе в РФ могут упасть во второй половине года на 20–30%
Во второй половине года россияне могут ощутить снижение цен на кофе до 20-30 процентов.
«По прогнозам, дефицит кофе сохранится, но в 2025 году ожидается более высокий урожай, что потенциально может привести к снижению цен на 20–30% во второй половине года, в том числе в России. В Бразилии и Колумбии основной урожай собирают с апреля по август, а во Вьетнаме – с октября по январь. Можно ожидать, что цены начнут снижаться не ранее II полугодия», — отмечает эксперт.
По его словам, дефицита кофе в российских магазинах не ожидается, но поставщики будут вынуждены снижать объемы закупок кофе и переходить на более дешевые сорта, — сообщает агентство «Москва».
«Робуста, которая традиционно была дешевле арабики, уже набирает популярность как альтернатива, а также растет доля смесей. Однако производство робусты также сталкивается с проблемами – засуха во Вьетнаме ограничивает экспорт, что не способствует снижению цен», — резюмировал специалист.
Ранее руководитель ассоциации «Росчайкофе» Рамаз Чантурия спрогнозировал, что во втором полугодии 2025 года цены на кофе стабилизируются и достигнут адекватного уровня после периода экстремального роста. По его словам, охлаждение спроса приведет к улучшению баланса на рынке, за которым последует и общее снижение цен. Такие оценки звучат на фоне практически остановившейся мировой торговли кофе, — пишет Lenta.ru.
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