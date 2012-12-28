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сегодня, 14:12
ФСБ задержала готовившего теракт и отравление российских военных белгородца
Сотрудники ФСБ задержали 49-летнего жителя Белгородской области, готовившего террористический акт в городе Валуйки.
Уточняется, что гражданин РФ 1976 года рождения был задержан с поличным. Преступная деятельность пресечена «УФСБ России по Белгородской области совместно с сотрудниками Центра противодействия экстремизму УМВД России по Белгородской области», — говорится в сообщении.
«Следственным отделом УФСБ России по Белгородской области возбуждены и расследуются уголовные дела по признакам составов преступлений, предусмотренных ст. 275, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5, ч. 1 ст. 30, п. "а" ч. 3 ст. 281, ч. 1 ст. 30, ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 222.1 УК РФ», — рассказали в ведомстве.
Отмечается, что мужчина установил контакт с представителями признанной в РФ террористической организации. Он осуществлял сбор и передачу информации о местах дислокации и передвижениях российских военнослужащих в приграничной зоне Белгородской области для нанесения по ним огневого поражения.
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