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В России
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8 минут назад
Тестовый запуск лунной ракеты Starship завершился провалом
Восьмой испытательный полет самой тяжелой ракеты, когда-либо созданной людьми, вновь закончился ослепительной неудачей.
«Мы можем подтвердить, что потеряли связь с кораблем. К сожалению, это случилось и в прошлый раз, так что мы знаем, что делать [в таких ситуациях]. Мы приняли много необходимых мер <...>, чтобы гарантировать безопасность людей», — сказал ведущий трансляции запуска, которая велась в X.
Ракета стартовала в 18:30 по времени восточного побережья (02:30 мск) с космодрома в Бока-Чика (штат Техас). Примерно через десять минут после запуска контакт со второй ступенью Starship был утерян. Перед тем как SpaceX перестала получать телеметрию, стало известно о потере "нескольких двигателей и контроля над ориентацией аппарата". Причины произошедшего устанавливаются.
Состоявшийся в середине января седьмой испытательный запуск также завершился потерей корабля, разрушившегося при наборе высоты из-за утечки топлива. В ходе восьмого тестового полета компания рассчитывала вывести на орбиту четыре симулятора спутников системы связи Starlink.
Тем не менее SpaceX удалось осуществить захват ускорителя Super Heavy по его возвращении на специальную платформу Mechazilla. Это стало третьей успешной посадкой Super Heavy за все время испытаний.
Согласно планам компании-разработчика, космическая система Starship будет универсальной и сможет в разных версиях использоваться для пилотируемых полетов на околоземную орбиту, вывода спутников и осуществления миссий на Луну и Марс, а также к более далеким небесным телам. Предусмотрено, что многоразовые ускоритель Super Heavy и корабль Starship будут совершать вертикальную посадку на Землю. Согласно текущему проекту, общая высота космической системы составляет 121 м (корабля - 50 м, ускорителя - 71 м), диаметр - 9 м, грузоподъемность — 100-150 т.
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