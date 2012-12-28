Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Евгения Герасимова помещена под домашний арест
Происшествия
«Рыбалка — ее никогда не бросишь. Это болезнь. Это на всю жизнь!»
Общество
В квартире на Космонавтов нашли мумию
Общество
В Липецкой области заметно подорожал бензин премиальной марки
Экономика
В «Елецком» продлят маршруты движения автобусов
Общество
Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
Пропавшую ещё осенью женщину нашли мёртвой
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Воззвать к совести не получилось: в Ельце решили обнародовать видео с разбившими тумбу хулиганами
Происшествия
Что выбрать к 8 Марта: тюльпаны, розы или чертополох?
Общество
Читать все
Департамент транспорта администрации Липецка могут передать в ведение экономистке, вице-мэру Артемовой
Общество
Жители Ниженки опасаются новых провалов
Происшествия
Усманца обманули на 40 000 рублей под предолгом замены и опломбирования счётчика
Происшествия
Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
«Опять голая вечеринка»: на этот раз в «Зойкиной квартире»
Культура
Предварительное заседание по делу «Рошена» назначено на 29 апреля
Общество
У 43-летнего любителя пьяной езды конфисковали «Форд»
Происшествия
Пьяный водитель из Москвы ударил чаплыгинского полицейского локтём
Происшествия
18 сотрудниц НЛМК стали «Новолипчанками года»
НЛМК Live
Данковчанин отчитался по соцконтракту подложными документами
Происшествия
Читать все
В России
3
2 минуты назад

С 1 мая премиальные б/у машины из Белоруссии и Киргизии могут подорожать на 25%

Новая система расчета утильсбора для автомобилей, ввезенных из Евразийского экономического союза (ЕАЭС), повысит их стоимость в среднем на 25%. Об этом следует из постановления кабмина об изменении формулы расчета, с которым ознакомились «Известия».

Таким образом власти рассчитывают прикрыть лазейку для дешевой растаможки машин в Белоруссии или Киргизии. Чем дешевле куплена машина в государстве ЕАЭС, тем больше придется доплачивать утильсбор при ее оформлении в России, что сводит на нет существующие выгоды растаможки в странах ЕАЭС.

Для расчета платежей власти потребуют представить не только договор купли-продажи, но и другие документы, в том числе счета-фактуры (инвойсы), спецификации, пассажирские таможенные декларации (ПТД), отгрузочные (упаковочные) листы, транспортные накладные, данные бухгалтерского, налогового учетов, отчеты о денежных переводах, сертификат о происхождении товара и прочие квитанции, следует из проекта постановления правительства. Полученные данные должны сверяться с перечнем цен на машины, которые Минпромторг публикует ежеквартально. И если затраты не совпадают, то владельца обяжут компенсировать разницу.

При отсутствии документов сумма утильсбора будет максимальной и превысит 60% от средней стоимости машины, следует из новой формулы расчета этого платежа. 

В свете новых правил рынок ожидает заметный рост цен на автомобили, ранее ввозимые по киргизской схеме, рассказали в пресс-службе автомобильного маркетплейса Fresh. Средняя стоимость таких машин варьировалась в диапазоне 3,5–4 млн рублей. После отмены преимуществ этой схемы, итоговая цена на импортируемые машины может увеличиться на 20–25%.

0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить