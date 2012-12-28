Разрыв в зарплатных ожиданиях мужчин и женщин достиг 40 тыс. рублей

Разница между зарплатными ожиданиями женщин и мужчин достигает пика в зените карьеры — когда людям от 31 до 40 лет. Об этом сообщили «Известиям» в hh.ru.



Согласно исследованию портала, на начало 2025 года женщины просили оклад на 37 тыс. рублей ниже, чем мужчины. При этом год назад разрыв был 33 тыс. В среднем соискательницы просят 77 тыс. рублей, а соискатели — 114 тыс.Минимальный же разрыв (9 тыс.) — в самом начале трудовой деятельности, между парнями и девушками 14-18 лет.При этом сильнее всего женщины занижают свои запросы в сфере ИТ, финансов и продаж — в этих направлениях разница достигает 40 тыс. Меньше же всего пессимизируют свои зарплаты соискательницы в областях фитнеса и красоты, юриспруденции и строительства — отличия составляют всего 9-17 тыс.«Разница связана с тем, что женщины добровольно соглашаются на более низкие оклады «в обмен» на большее количество свободного времени, чтобы посвящать его семье и детям. Такое явление называют «штрафом за материнство», — объяснила ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.Мужчины даже в «женских» отраслях получают больше. К тому же продвижение женщин по карьерной лестнице к руководящим позициям обычно затруднено, добавила доцент базовой кафедры ТПП «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.