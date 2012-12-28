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В России
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46 минут назад
ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты
Банк России продлил до 9 сентября 2025 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.
Ограничения предполагают, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять сумму не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства выдаются в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также можно получить только в российской валюте.
«Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года», — добавили в пресс-службе. Деньги, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.
Для банков также сохранен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.
Юрлицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2025 года не производится, по другим валютам ограничений нет.
ЦБ РФ ввел ограничение на снятие наличной иностранной валюты в 2022 году. Регулятор отмечал, что ограничения по наличной валюте связаны с действующими против РФ санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
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