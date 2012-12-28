Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Евгения Герасимова помещена под домашний арест
Происшествия
«Рыбалка — ее никогда не бросишь. Это болезнь. Это на всю жизнь!»
Общество
В квартире на Космонавтов нашли мумию
Общество
В Липецкой области заметно подорожал бензин премиальной марки
Экономика
В «Елецком» продлят маршруты движения автобусов
Общество
Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
Пропавшую ещё осенью женщину нашли мёртвой
Происшествия
На трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Воззвать к совести не получилось: в Ельце решили обнародовать видео с разбившими тумбу хулиганами
Происшествия
Что выбрать к 8 Марта: тюльпаны, розы или чертополох?
Общество
Читать все
Департамент транспорта администрации Липецка могут передать в ведение экономистке, вице-мэру Артемовой
Общество
Жители Ниженки опасаются новых провалов
Происшествия
Усманца обманули на 40 000 рублей под предолгом замены и опломбирования счётчика
Происшествия
Жильцы общежития пожаловались на трупный запах: в комнате нашли тело 28-летнего мужчины
Происшествия
«Опять голая вечеринка»: на этот раз в «Зойкиной квартире»
Культура
Предварительное заседание по делу «Рошена» назначено на 29 апреля
Общество
У 43-летнего любителя пьяной езды конфисковали «Форд»
Происшествия
Пьяный водитель из Москвы ударил чаплыгинского полицейского локтём
Происшествия
18 сотрудниц НЛМК стали «Новолипчанками года»
НЛМК Live
Данковчанин отчитался по соцконтракту подложными документами
Происшествия
Читать все
В России
9
46 минут назад

ЦБ РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты

Банк России продлил до 9 сентября 2025 года ограничения на снятие наличной иностранной валюты.

ЦБ до 9 сентября 2025 года продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты. Решение принято в связи с санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран, — говорится в сообщении на сайте Банка России.

Ограничения предполагают, что с открытых до 9 марта 2022 года счетов можно снять сумму не более 10 тысяч долларов или эквивалентную сумму в евро. Остальные средства выдаются в рублях. Валютные переводы без открытия счета и через электронные кошельки также можно получить только в российской валюте.

«Выплачиваемая сумма не может быть меньше рассчитанной на день выплаты по официальному курсу Банка России для средств, размещенных на счете до 9 сентября 2022 года», — добавили в пресс-службе. Деньги, размещенные после 9 сентября 2022 года, выдаются по курсу банка на дату выдачи.

Для банков также сохранен на шесть месяцев запрет взимать с граждан комиссию при выдаче валюты со счетов или вкладов.

Юрлицам — нерезидентам выдача наличных в долларах США, евро, фунтах стерлингов, японских иенах до 9 сентября 2025 года не производится, по другим валютам ограничений нет.

ЦБ РФ ввел ограничение на снятие наличной иностранной валюты в 2022 году. Регулятор отмечал, что ограничения по наличной валюте связаны с действующими против РФ санкциями, которые запрещают отечественным финансовым институтам приобретать наличную валюту западных стран.
валюта
наличные
экономика
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить