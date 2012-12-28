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В мире
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сегодня, 13:45
Мировая торговля кофе практически остановилась из-за роста цен
Мировая торговля кофе практически остановилась из-за резкого роста цен на кофейные бобы.
По его информации, участники ежегодного съезда американской Национальной ассоциации кофе, который прошел в штате Техас на прошлой неделе, заявили, что были шокированы ростом фьючерсов на сорт кофе арабика в 70% на бирже ICE. По словам генерального директора производителя растворимого кофе из Эквадора Elcafe Ренана Чуэйри, в этом году компания впервые не смогла продать весь объем товара, который предполагалось реализовать к марту.
«Обычно мы бы уже распродали все, но пока мы продали менее 30% продукции. Сильный рост цен съедает деньги покупателей, и у них нет средств для закупки необходимых объемов», — поясняет он.
Как пишет Reuters, рост цен на кофе обусловлен снижением объемов производства в традиционных регионах произрастания кофейного дерева, включая Бразилию. В то же время, по некоторым прогнозам, цены на арабику могут упасть на 30% к концу года, поскольку высокая стоимость напитка сдерживает спрос на него. Кроме того, в грядущем году ожидается высокий урожай кофейных бобов в Бразилии.
Однако агентство отмечает, что в настоящее время из-за цен будущее некоторых продавцов кофе находится под вопросом. Генеральный директор одной из крупных компаний по обжарке кофе в США заявил в беседе с Reuters, что некоторые из его партнеров не уверены, что смогут продолжать вести бизнес. «Они не знают, смогут ли продать свою продукцию по новыми ценам. Некоторые из них разоряются», - сказал он. По его словам, на этом фоне в некоторых розничных магазинах США, продающих кофе, начал ощущаться «кошмарный» дефицит.
По данным источника агентства среди представителей компаний в сфере хранения кофейных зерен, в настоящее время склады вблизи американских портов, куда поступают бобы из Центральной и Южной Америки, заполнены лишь наполовину от обычного объема. «Некоторые компании, занимающиеся хранением кофе, возвращают склады владельцам, досрочно расторгая договоры аренды», — отмечает он.
В то же время, по словам сырьевого трейдера Луиса Дрейфуса, цены на кофе могут вскоре снизиться благодаря расширению площадей посадок кофейных деревьев, в том числе в Индии, Уганде, Эфиопии и Бразилии. На этом фоне некоторые компании сектора ожидают, что вкупе с высоким урожаем в Бразилии в следующем году это может привести к обвалу цен на кофе.
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